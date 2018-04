Il manga di ONE PIECE è in pausa, il capitolo 903 arriva il 7 maggio

Il manga di ONE PIECE ha recentemente messo un punto sulla Saga di Whole Cake Island grazie al capitolo 902: il 903, a questo punto, introdurrà un nuovo arco narrativo, quello relativo al Reverie, ma purtroppo dovremo aspettare un po' prima di potercelo gustare. L'opera di Eiichiro Oda sarà infatti in pausa per un paio di settimane.

Weekly Shonen Jump, infatti, si prenderà la solita settimana di pausa a causa della Golden Week Holiday: la pausa durerà, appunto, solo sette giorni, ragion per cui il capitolo 903 di ONE PIECE arriverà nel numero della rivista previsto per il 2 maggio. L'uscita ufficiale del capitolo sulle piattaforme per svariati Paesi, tra i quali Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Irlanda, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda, Filippine, India e Singapore è fissato per il prossimo 7 maggio.

L'arco narrativo del Reverie è stato annunciato pochi giorni fa, sorprendendo tutti quei fan che si aspettavano finalmente l'esordio della saga ambientata nel Paese di Wano, che ci permetterebbe di riabbracciare la seconda metà della ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia.

Ricordiamo che l'anime di ONE PIECE debutterà invece domenica prossima con l'episodio numero 834 e che attualmente si trova nel pieno culmine della Saga di Whole Cake Island. L'edizione italiana del manga di Eiichiro Oda è invece edita in italia da Edizioni Star Comics.