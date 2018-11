Il manga di ONE PIECE ha introdotto un misterioso personaggio immune al veleno?

I più recenti capitoli di ONE PIECE hanno sconvolto i lettori con avvenimenti imprevedibili ed entusiasmanti. In attesa di poter ammirare il prossimo atto della “Saga di Wano”, un dettaglio in particolare ha attirato la curiosità dei fan, i quali stanno cercando di capire l’identità di un nuovo personaggio introdotto dal sensei Eiichiro Oda...

Qualora abbiate già letto il capitolo 924 di ONE PIECE, sicuramente saprete che il protagonista Monkey D. Luffy, dopo essere stato sconfitto dal potentissimo Kaido, è stato sbattuto in una fredda cella che, da qualche tempo ormai, ospita anche il pirata Eustass Kidd. Attraverso le pagine ambientate all’interno della prigione, tuttavia, Oda ha introdotto un personaggio misterioso che sembrerebbe del tutto immune ai veleni.



Rinchiuso in una cella vicina a quella di Luffy, il personaggio non è stato mostrato chiaramente: al contrario, si sono visti soltanto i suoi occhi nell’ombra. Sul suo conto, al momento, sappiamo solo che ogni giorno viene sfamato con pesci velenosi, cui le guardie carcerarie rimuovono meticolosamente la lisca.



Nel capitolo 924 di ONE PIECE, una guardia ha lanciato al prigioniero un pesce velenoso senza prima sfilettarlo, ignorando e prendendosi gioco della curiosa abitudine dei propri compagni. Poche tavole dopo, però, la suddetta guardia è stata infilata da una lisca di pesce che il misterioso prigioniero ha sputata nella sua direzione. Il colpo non è stato fatale, ma la guardia è stata subito rimproverata dai propri superiori, che non hanno potuto fare a meno di interrogarsi ancora una volta circa l’identità del misterioso prigioniero.



Chi sarà mai questa figura di cui persino le guardie carcerarie ignorano l’identità? E soprattutto, secondo voi si tratta di un personaggio nuovo o di una nostra vecchia conoscenza?