Il manga di ONE PIECE ci proporrà un'altra alleanza fra pirati?

Nonostante i fan di ONE PIECE non cambierebbero di una virgola il protagonista Monkey D. Luffy, è impossibile non riconoscere la stupidità mista a follia che troppo spesso contraddistingue il buffo pirata di gomma. Negli anni il ragazzo ha compiuto innumerevoli azioni senza senso, ma la più recente ha lasciato tutti a bocca aperta...

Negli ultimi capitoli del manga di ONE PIECE, lo strampalata pirata proveniente dal Mare Orientale ha infatti aggredito il potentissimo Kaido, che al momento del loro primissimo incontro aveva addirittura assunto la propria forma drago.



Convinto di poter sconfiggere l’Imperatore per vendicare i propri amici - che Luffy credeva ormai deceduti - e porre immediatamente fine ai tumulti del Paese di Wano, il ragazzo ha utilizzato tutti i propri attacchi migliori, ma al potente Kaido è bastato un solo colpo per liberarsi del suo assalitore.



Sconfitto, Luffy è stato sbattuto nella stessa cella che da qualche tempo ospita già Eustass Kidd: affinché questi straordinari individui diventino due subordinati di prim’ordine, Kaido ha infatti deciso di tenere in vita i due pirati per piegare la loro volontà e, col tempo, sottometterli.



È mai possibile, secondo voi, che questo sfortunato incontro sancisca la nascita di una nuova alleanza fra pirata? E soprattutto, come farà Luffy a tornare dai suoi compagni e a sconfiggere il tremendo Kaido?