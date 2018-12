Il manga di ONE PIECE ha recentemente sancito l'inizio di una nuova rivalità?

Durante la sua lunga serializzazione, il manga di ONE PIECE ci ha proposto una lunga serie di rivalità a sfondo comico, come ad esempio quella fra Roronoa Zoro e Sanji Vinsmoke. A giudicare dai recenti capitoli ambientati nella nazione di Wano, si direbbe che anche Monkey D. Luffy abbia finalmente trovato il proprio rivale...

Quando il capitano dei Pirati di Cappello di Paglia è stato sconfitto e catturato dal terribile Kaido, i fan di ONE PIECE hanno subito temuto che il ragazzo sarebbe andato incontro a torture inimmaginabili. Al contrario, il pirata di gomma è semplicemente finito in cella ed è ora costretto a trasportare ogni giorno dei blocchi giganteschi pur di guadagnarsi la propria razione di cibo.



Come scoperto durante il capitolo 926 di ONE PIECE, pubblicato in Giappone la scorsa settimana, il vorace Luffy ha trovato persino in questa situazione un rivale in grado di tenergli testa: Eustass Kidd. Sconfitto diverso tempo fa da Kaido, il bucaniere è stato imprigionato esattamente come Luffy, poiché l’imperatore è convinto di poterne piegare lo spirito e farne, a tempo debito, un ottimo subordinato.

Anziché disperarsi e tentare fughe fantasiose, i due pirati ancora legati con l’agalmatolite marina - una portentosa pietra che impedisce loro di usare i poteri acquisiti dopo aver mangiato i Frutti del Diavolo - hanno cercato di trasportare quanti più massi possibili, al fine di ottenere razioni di cibo sempre più vaste. A lavoro ultimato, inoltre, i due pirati si sono quasi azzuffati per stabilire chi abbia trasportato più macigni, suggerendo la nascita di una buffa (e forse un po’ inopportuna) rivalità.

Come i lettori di ONE PIECE ricorderanno, già in passato Eustass Kidd aveva affermato che presto o tardi si sarebbe dovuto scontrare con Luffy per il titolo di Re dei Pirati. In seguito, il ruolo che Cappello di Paglia ha giocato durante la Guerra di Marineford ha soltanto confermato i sospetti di Kidd, facendo sì che questi cominciasse a malincuore a rispettare il coraggio del rivale. Ora che i due pirati si sono infine riuniti, è probabile che le drammatiche circostanze li costringano addirittura a unire le forze, al fine di poter contrastare il mostruoso potere di Kaido.

E voi, cosa ne pensate della rinnovata rivalità fra Kidd e Luffy?