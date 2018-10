Il manga di ONE PIECE ha visto Nami sfoggiare un altro completo sexy!

Quantomeno in fatto di ninja, Naruto e Boruto potranno anche essere i manga più famosi al mondo, ma recentemente anche ONE PIECE sta esplorando non poco la suddetta materia. Dopo aver introdotto lo strampalato Raizo, il sensei Eiichiro Oda ha infatti assegnato tale professione anche ad uno dei personaggi principali del fumetto...

Nel corso del capitolo 921 di ONE PIECE, Kin'emon ha invero assegnato un ruolo a ciascun componente della ciurma di Pirati di Cappello di Paglia, modificandone addirittura il vestiario. Mentre Nico Robin lavora già da qualche settimana nei panni di una geisha al servizio dello Shogun, alla splendida Nami è toccato il ruolo della "kunoichi": un termine che indica un ninja di sesso femminile.



Come spiegato dallo stesso Kin'emon, le peculiari abilità climatiche della navigatrice, che appunto le consentono di diventare addirittura invisibile, si adatterebbero perfettamente al ruolo della kunoichi. Queste sono state infatti le sue parole: “Le tecniche climatiche di Nami sono praticamente delle arti ninja”.



In seguito, il guerriero proveniente dal Paese di Wano ha modificato l’abito della fanciulla, costringendola a indossare un kimono molto corto e piuttosto sexy: quantomeno inizialmente, questo lasciava infatti scoperte non solo le snelle gambe della piratessa, ma anche le sue spalle e buona parte del petto. Tradendo le sue vere intenzioni e la natura un po’ sporcacciona, Kin'emon ha poi fugato i dubbi su Nami proferendo queste parole: “Questo è l’aspetto di una kunoichi!”.

Voi cosa ne pensate del paragone effettuato dal più recente capitolo di ONE PIECE? Nami può essere considerata davvero una sorta di ninja o è tutta una scusa di Kin'emon per farle indossare un abito alquanto provocante? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso il riquadro dei commenti!