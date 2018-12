Il Manga secondo Hirohiko Araki, Star Comics ci invita a scuola con il maestro

Tramite un nuovo comunicato stampa, la Star Comics ha annunciato che a partire dal 12 dicembre prossimo sarà disponibile nelle fumetterie, librerie e su Amazon il volume imperdibile de IL MANGA SECONDO HIROHIKO ARAKI.

Dopo la notizia del rilascio di un cofanetto contenente i primi quattro volumi del manga Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo, ecco che uno dei più conosciuti e famosi mangaka contemporanei ha deciso di svelare i suoi segreti, i trucchi del mestiere e vicende personali ai fan e a tutti coloro che sono appassionati di disegno. IL MANGA SECONDO HIROHIKO ARAKI, , è un saggio rivolto a chiunque desideri approcciarsi, conoscere e soprattutto approfondire le tecniche di realizzazione di un manga, il tutto grazie alla guida del maestro.

Vi piacerebbe diventare mangaka di successo? Siete degli artisti attratti dal mondo dei fumetti o semplici amanti della “nona arte”? O ancora, siete fan de Le Bizzarre avventure di JoJo e del maestro Hirohiko Araki in generale? Se la risposta è sì allora quest'accuratissima guida per aspiranti fumettisti firmata dal noto maestro fa al caso vostro. Un volume unico e imperdibile che offre spunti e idee dal quale attingere per migliorare la propria tecnica.

Hirohiko Araki è un fumettista giapponese nato a Sendai, nella prefettura di Miyagi, nel 1960. Approcciatosi sin da bambino alla realizzazione di manga, dopo diverse peripezie riesce a vincere il premio Tezuka nel 1980 con il volume unico Buso Poker. La sua opera di maggior successo è sicuramente Le bizzarre avventure di JoJo, iniziata nel 1986 e tuttora in prosecuzione. Riconosciuto come uno dei più grandi mangaka di tutti i tempi, ha collaborato con il Museo del Louvre e con la casa di moda Gucci. Due sue grandi passioni, espresse chiaramente nelle sue opere, sono la musica rock e la cultura italiana. Tra le sue opere pubblicate in Italia da Edizioni Star Comics ricordiamo i volumi unici Così parlò Rohan Kishibe e Vite Bizzarre di Gente Eccentrica.