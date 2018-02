Il manga di Sword Art Online - Progressive avrà presto un sequel ufficiale!

Come annunciato lo scorso mese, il numero di aprile del magazine nipponico, che i lettori giapponesi potranno acquistare a partire da domani, includerà l’ultimo numero del manga, adattamento a fumetti del reboot ufficiale di Sword Art Online

Per l’occasione, la rivista dedicherà al fumetto sia la propria copertina che alcune pagine a colori. L’uscita del settimo ed ultimo volume rilegato è stata invece fissata per il mese di maggio.



Nelle ultime ore è stato però annunciato che l’adattamento a fumetti di Sword Art Online - Progressive non terminerà affatto con la conclusione del manga. Al contrario, il magazine nipponico Dengeki G ha invece rivelato che il fumetto riceverà a breve un sequel intitolato Sword Art Online – Progressive – Hôei no Barcarolle, che vanterà i disegni di Shiomi Miyoshi.



Come suggerito dal nome, il nuovo fumetto adatterà il terzo volume del romanzo di Sword Art Online - Progressive, ed il suo primo capitolo verrà pubblicato già nel numero di giugno di Dengeki G, la cui uscita è attualmente prevista per il prossimo 28 aprile.

Come accennato in apertura, Sword Art Online: Progressive è appunto il reboot della prima saga di SAO: lanciata in Giappone nel 2012, la serie di romanzi segue le vicende di Kirito e Asuna all’interno Aincrad, partendo però sin dal primo piano del castello fluttuante creato da Kayaba Akihiko. Mentre il primo volume ha raccontato l’avventura che i due ebbero ai livelli iniziali del gioco, il quarto volume è stato ambientato nel quinto piano del VRMMORPG.