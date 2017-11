Il manga tratto da The Legend of Zelda: Twilight Princess si prende una pausa!

Nei giorni scorsi, l’appdella casa editrice giapponeseha annunciato che l’adattamento a fumetti di The Legend of Zelda: Twilight Princess , curato dal duo “”, si prenderà un pausa.

Secondo quanto riportato, le due autrici, A. Honda e S. Nagano, dovrebbero sfruttare questa breve interruzione per comporre il finale della storia, ricaricare le batterie e tornare in salute. Salvo ulteriori ritardi, il manga riprenderà la normale serializzazione già il prossimo 22 gennaio.



Basato sull'omonimo videogioco Nintendo e pubblicato in Giappone dal febbraio 2016 a cadenza settimanale, il manga del duo Himekawa si compone di tre trankobon, e l’uscita del quarto è attualmente prevista per il mese di dicembre. L’opera è edita anche in Italia grazie a J-POP, che finora ne ha pubblicato i primi due volumi.