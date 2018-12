Il manga The Promised Neverland riceverà un nuovo adattamento a light-novel

Secondo quanto annunciato dalla Shueisha lunedì scorso, il manga The Promised Neverland, scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, riceverà un nuovo adattamento a light-novel intitolato The Promised Neverland: Moms' Song of Remembrance.

Questo nuovo manga spin-off si concentrerà sulla figura di Isabella, la "mamma" che si prende cura dei bambini di Grace Field House, e su suor Krone.

A quanto sembra dopo la fuga dei bambini dall'orfanotrofio, Isabella, rimasta indietro, recupera un foglietto di carta tra le macerie della casa in fiamme. Quel piccolo oggetto le riporterà alla memoria un ragazzino e il perchè della scelta di divenire un'istitutrice. In parallelo, nei suoi ultimi momenti, si vedrà suor Krone rimembrare il suo percorso di noviziato che l'avrebbe portata a diventare una suora.

The Promised Neverland: Moms' Song of Remembrance (Yakusoku no Neverland: Mama-tachi no Tsuisōkyoku) andrà quindi ad analizzare il passato delle due donne fino all'arrivo a Grace Field House. Una precedente novel è stata pubblicata in Giappone il 4 giugno scorso intitolata The Promised Neverland: Una lettera di Norman (Yakusoku no Neverland: Norman kara no Tegami)

Ricordiamo che il manga ha vinto il premio come Miglior Shōnen Manga durante i 63° Shogakukan Manga Awards a gennaio scorso, è stato nominato per l'11° Manga Taisho Awards a gennaio ed è stato nominato per il 22° premio annuale Tezuka Osamu Cultural in febbraio. La serie inoltre ha superato l'edizione 2018 di Takonojimasha Kono Manga ga Sugoi! (This Manga Is Amazing!/Questo manga è incredibile!) lo scorso dicembre.

Dal manga originale, pubblicato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dall'agosto del 2016, verrà adattata una serie animata che farà ufficialmente il suo debutto il 10 gennaio del prossimo anno. In attesa potete leggere qui di seguito la sinossi di The Promised Neverland (Yakusoku no Neverland)

“Emma, Norman e Ray sono i bambini più brillanti dell’orfanotrofio Grace Field House. Sotto la cura della donna che loro chiamano ‘Mamma’, tutti i bambini hanno goduto di una vita confortevole. Buon cibo, vestiti puliti e l’ambiente perfetto per imparare: cosa potrebbe chiedere di più un orfano? Un giorno, però, Emma e Norman scoprano la verità oscura riguardo il mondo esterno a cui è proibito loro partecipare.”