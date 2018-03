Il manga di Tokyo Ghoul:re ha infine mostrato il volto di un fan favorite

Sono ancora molte le domande dei fan cuideve ancora fornire una risposta, ma il più recente capitolo del manga disegnato dal senseiha finalmente dato un volto ad uno storico personaggio fan favorite.

Uscito solo qualche giorno fa, il 164° capitolo di Tokyo Ghoul:re ha visto l’organizzazione CCG apprendere nuovi dettagli sul misterioso virus che trasforma gli esseri umani in ghoul. Dopo che Furata ha infine spiegato il proprio piano, Ken Kaneki ha utilizzato i suoi poteri nella speranza di salvare i suoi amici e, dopo aver raggiunto un ospedale, ha realizzato di star per incontrare Hide.



Dopo tantissimo tempo, Ken e Hide si sono invero rincontrati, ma mentre il secondo ha continuato a seguire le mosse del primo, il protagonista della vicenda era all’oscuro dei movimenti dell’amico. Durante il loro ultimo incontro, Ken perse difatti il controllo dei suoi macabri impulsi di ghoul e si risvegliò - con del sangue in bocca - senza alcun ricordo di quello che aveva fatto ad Hide.



Adesso i fan sanno perfettamente quello che Kaneki fece al suo migliore amico. Come dimostrato dall’immagine riportata in calce all’articolo, Hide, che porta solitamente una maschera per nascondere il proprio volto, ha la mascella ed il volto a brandelli. Questo vuol dire che Kan Kaneki, durante il loro precedente incontro, ha mangiato o comunque mutilato una parte del viso del ragazzo, che tuttavia sembra aver accettato il suo nuovo e inquietante aspetto.



Ken, al contrario, è rimasto inorridito dal profondo danno che ha provocato al suo vecchio amico e ha affermato di voler compiere ammenda per quello che ha causato allo stesso Hide e all’intera città di Tokyo con il suo impetuoso kagune.



E voi come avete reagito a questa macabra rivelazione? Vi aspettavate che il volto del ragazzo fosse così sfregiato?

Nato dalle matite di Sui Ishida, Tokyo Ghoul (ed il suo seguito Tokyo Ghoul:re) segue le vicende di Ken Kaneki, uno studente sopravvissuto al terribile appuntamento con un ghoul. Il suo mondo è ormai pieno di queste creature che si nutrono di esseri umani e che hanno sempre vissuto in segreto fra la gente. In seguito al suddetto appuntamento, Kaneki si ritroverà suo malgrado trasformato in un ghoul e per un po’ cercherà di condurre una vita normale, ma per sopravvivere avrà bisogno di mangiare carne umana…