Il manga di Tokyo Ghoul:re potrebbe chiudere i battenti con l'uscita del capitolo 176!

Mentre l’anime di Tokyo Ghoul:re si addentra sempre più nella trama partorita dal geniale Sui Ishida, sembrerebbe che il manga si stia invece avvicinando pericolosamente alla propria conclusione. Il nuovo teaser suggerisce infatti che il fumetto potrebbe raggiungere il climax già nel capitolo 176.

Sui social media, i fan di Sui Ishida hanno già cominciato a ipotizzare che il finale di Tokyo Ghoul, inteso come serie, possa infatti essere ben più vicino del previsto. Lo stesso Ishida, in passato, aveva infatti lasciato intendere di non voler dilungare troppo la propria opera, di cui il secondo manga si è rivelato alquanto longevo. Mentre la prima serializzazione di Tokyo Ghoul si è conclusa dopo 143 capitoli, il manga di Tokyo Ghoul:re è invero ormai prossimo a toccare quota 180.



A ragion veduta, i fan del sensei sono pressoché convinti che il manga chiuderà i battenti entro la fine dell’inverno. Per quanto riguarda invece il destino del franchise, vi è ancora molta incertezza, poiché la storia di Tokyo Ghoul:re sta entrando in un enorme arco narrativo che coinvolge il CCG, i Ghoul, i Clown ed il Drago di Furuta.

Vi riterreste soddisfatti qualora Sui Ishida decidesse di chiudere la serie (ed il suo racconto) con l’uscita del prossimo capitolo, o siete del parere che Tokyo Ghoul necessiti di un’eventuale terza serie a fumetti?