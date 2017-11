Il manga tratto da "L'epopea del cavaliere ripetente" è vicino alla conclusione!

Pubblicato qualche giorno fa sul portale di Square Enix, il 44° capitolo del manga “” rivela che l’adattamento a fumetti della nota serie di light novel è prossimo a concludersi.

Disegnato da Megumi Soramichi e serializzato sul portale Ganga Online dal 2014, il manga di "Rakudai Kishi no Eiyuutan" (nome originale) ripercorre la storia raccontata nei romanzi di Riku Misora dal lontano 2013, dai quali era già stato tratto un anime televisivo di dodici episodi. Secondo quanto riportato, il manga terminerà il prossimo 7 dicembre con l’uscita del 45° ed ultimo capitolo.



Ambientato in un’accademia scolastica per i cosiddetti “Cavalieri Magici”, la trama ruota attorno al giovane Ikki Kurogane, un ragazzo privo di qualsiasi potere magico e per questo considerato un fallito. Un giorno, tuttavia, lo studente viene sfidato a duello dalla bellissima Stella Vermillion, una principessa straniera considerata la “Numero Uno” dell’intero istituto: un fatale incontro che inciderà profondamente sulla vita di Ikki.



Sebbene l’adattamento a fumetti sia ancora inedito in Italia, sulla piattaforma di streaming VVVVID trovate disponibile la soprammenzionata serie d’animazione con sottotitoli in italiano.