Il manga tratto da The Legend of Zelda: Twilight Princess tornerà a fine febbraio!

Attraverso il proprio blog ufficiale, le mangaka del duo “” hanno rivelato lo scorso giovedì che il loro adattamento a fumetti diriprenderà la regolare serializzazione a partire dal prossimo 26 febbraio.

Sempre attraverso il comunicato diramato in rete, il duo ha anticipato di star preparando il ritorno del fumetto su Manga ONE, l’app di Shogakukan. Il manga di The Legend of Zelda: Twilight Princess era in pausa già dallo scorso ottobre, quando le due autrici comunicarono di aver bisogno di tempo per ricaricare le batterie, tornare in salute e comporre l'atteso finale della storia. Inizialmente, la serializzazione sarebbe dovuta però ripartire il prossimo 22 gennaio.



Lanciato nel febbraio del 2016 su Manga ONE, il manga di Twilight Princess ha goduto di una serializzazione settimanale, e il quarto tankobon del fumetto è stato rilasciato in Giappone soltanto lo scorso 27 dicembre. L'opera, inoltre, segna il ritorno delle due fumettiste nipponiche dopo una lunga pausa durata addirittura otto anni.

L’opera è edita anche in Italia grazie a J-POP, che finora ha pubblicato i primi due volumetti. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra recensione del primo volumetto tradotto in lingua italiana.