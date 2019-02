Il manga Young Black Jack sta per arrivare alla sua conclusione

L'ultimo numero dello Young Champion ha annunciato a tutti gli appassionati che il manga di Tabata e Okuma intitolato Young Black Jack sta per raggiungere il suo climax narrativo.

Grazie al quinto numero di questo 2019 dello Young Champion di Akita Shoten abbiamo appreso delle informazioni che riguardano il manga, creato in cooperazione dagli autori Yu-Go Okuma e Yoshiaki Tabata, intitolato Young Black Jack. Stando alle parole contenute nella rivista, la serie sta per raggiungere il suo climax narrativo, con la fine dell'opera che si avvicina a grandi passi.

Ricordiamo che la serializzazione di Young Black Jack aveva subito una brusca frenata nel marzo del 2017, periodo in cui era entrato in pausa per permettere ai mangaka di prepararsi per la conclusione imminente. La pubblicazione era poi ripresa nel febbraio dell'anno successivo, e sembra quindi che sia giunto il momento di vedere a cosa ha portato tale preparazione.

L'opera in questione è un prequel al classico di Osamu Tezuka Black Jack, che seguiva le vicende di questo brillante e affascinante dottore che praticava la medicina senza avere una licenza. Le vicende che sono narrate da Okuma e Tabata sono invece incentrate sulla versione giovane del personaggio, ancora inesperto, che cerca di farsi strada nel mondo del 1968.

Young Black Jack ha iniziato la sua vita editoriale nell'ormai lontano novembre del 2011, con Akita Shoten che ha pubblicato il quattordicesimo volume riassuntivo lo scorso 20 dicembre. In Italia il manga è pubblicato grazie al lavoro di Star Comics. Un adattamento anime di dodici episodi, prodotto da Tezuka Productions e diretto da Mitsuko Kase, è andato in onda dal 1º ottobre al 17 dicembre 2015. Nel nostro paese gli episodi sono stati trasmessi in streaming in simulcast da Dynit su VVVVID a partire dal 5 ottobre 2015, mentre in altre parti del mondo la trasmissione è stata effettuata da Crunchyroll.