Il mash-up di un fan tra One-Punch man e Dragon Ball!

I fan si divertono spesso a unire o scambiare di posto i personaggi appartenenti a manga e anime differenti, e questa nuova fan-art non fa eccezione. Stavolta vediamo alcuni dei personaggi molto simili di One-punch Man e Dragon Ball condividere la stessa avventura.

L'artista cinese Lee Woo-Chul ha condiviso sulla sua pagina Facebook un artwork molto dettagliato che potete vedere in calce. Nell'immagine sono presenti due coppie di personaggi appartenenti agli universi di One-punch Man e Dragon Ball, ovvero Saitama e King per il primo, Mr. Satan e Crilin per il secondo.

L'autore ha giocato molto sulle compatibilità dei personaggi, associando Saitama e Crilin per l'iconica pelata ed entrambi incuranti del disastro che gli è intorno, mentre Mr. Satan e King osservano in versione gigante dall'alto, nonostante siano entrambi pavidi e molto più deboli rispetto a tantissimi altri personaggi degli universi di appartenenza. E voi apprezzate questa nuova fan-art che mischia One-punch Man e Dragon Ball?