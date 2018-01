Il mistero di Zamasu continua in Dragon Ball Super 59, in onda il 10 gennaio su Italia 1

Da pochissimo archiviata la puntata in italiano didi oggi, 9 gennaio, è tempo di focalizzarsi sugli eventi che vedremo domani, mercoledì 10 gennaio, durante la nuova messa in onda degli episodi inediti dell'anime midquel di Dragon Ball Z. Parliamo, ovviamente, del numero 59.

L'episodio 59 di Dragon Ball Super si intitola "Cambiare il futuro" e sarà trasmesso, come sempre, su Italia 1 nella fascia dell'ora di pranzo, precisamente alle ore 14:35. Dopo aver accolto Goku, Beerus, Whis e il giovane Kaioshin del settimo Universo presso il loro mondo, Zamasu dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue macchinazioni che i protagonisti hanno scoperto.

Lo Zamasu del presente, infatti, sembra abbia dissipato i suoi dubbi sui concetti di giustizia e umanità, ma il suo animo non convince per niente i membri del Settimo Universo: per questo motivo Whis e Beerus decidono di monitorare costantemente le attività dell'apprendista Kaioshin del Decimo Universo per verificare se, come sospettano, ucciderà Gowasu per prenderne il rango e utilizzare gli anelli del tempo.

Le cose, purtroppo, andranno proprio così: Zamasu attuerà il suo tremendo piano, ma Whis sfrutterà il suo potere per tornare indietro nel tempo per qualche minuto. Il personaggio doppiato da Maurizio Merluzzo dovrà quindi vedersela con Goku e niente di meno che il potentissimo lord Beerus.

Appuntamento su Italia 1 domani, 10 gennaio, alle ore 14:35!