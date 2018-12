Il musical Naruto: Song of the Akatsuki tornerà ancora una volta sul palcoscenico

Shueisha ha ufficializzato che la fortunatissima versione teatrale in musica Naruto: Song of the Akatsuki, che traspone alcuni degli eventi cruciali della serie Naruto creata da Masashi Kishimoto, farà il suo ritorno nei teatri giapponesi nel corso del 2019.

Nel corso della Jump Festa 2019 non sono mancati e non mancheranno gli annunci. Ma mentre il mondo degli anime attende altre novità nel corso della kermesse nipponica per le serie da vedere sullo schermo nel prossimo anno, tutti i fan del Giappone possono gioire per l'ufficializzazione del ritorno di uno dei musical più amati tra quelli ispirati ad un anime.

Stiamo parlando di Naruto: Song of the Akatsuki, lo spettacolo teatrale in musica che si ispira allo storico capolavoro di Masashi Kishimoto, Naruto. Shueisha ha annunciato che la produzione tornerà a girare i teatri del Giappone per tutto il 2019.

A dare vita agli ormai leggendari personaggi del franchise saranno i membri del casto originale: Naruto Uzumaki sarà interpretato da Kodai Matsuoka, Sasuke Uchiha avrà il volto di Ryuji Sato, mentre Itachi Uchiha sarà curato da Shinji Rachi. A dirigere l'adattamento sarà invece Akiko Kondama, con le musiche di Shunsuke Wada.

Naruto: Song of the Akatsuki è già stato a disposizione della visione dei fan nel maggio-giugno del 2017, e ha coperto la storia dei primi ventisette volumi della serie.

Che ne pensate? Vi piacerebbe assistere ad uno spettacolo che ci mostri i protagonisti di Naruto dal vivo?

Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato 1999 al 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. I 700 capitoli realizzati sono stati raccolti in 72 volumi tankōbon sotto l'etichetta Jump Comics. Dal manga sono state tratte due serie televisive anime entrambe prodotte dalla Pierrot e andate in onda su TV Tokyo: la prima, Naruto è composta da 220 episodi e adattante i primi 27 volumi del fumetto, ed è stata trasmessa in Giappone dal 3 ottobre 2002 all'8 febbraio 2007; la seconda, Naruto: Shippuden è andata in onda dal 15 febbraio 2007 al 23 marzo 2017, ricopre i restati volumi a partire dal ventottesimo.