Il nono episodio di Steins;Gate 0 includerà un brusco ritorno alla realtà per Okabe!

A sole ventiquattro ore dalla messa in onda del non episodio di Steins;Gate 0, ne sono finalmente emersi in rete il trailer, la sinossi ufficiale ed i primi screenshot, i quali anticipano un brusco ritorno alla realtà. Scopriamo subito cosa il salto cos’accadrà nella puntata di questa settimana!

Come i fan ricorderanno, lo scorso episodio di Steins;Gate 0 aveva visto il protagonista Rintarou Okabe tornare sulla linea di universo α, a vari mesi di distanza dalla morte di Mayuri. È qui che il ragazzo ha potuto incontrare nuovamente la bella Kurisu Makise, che invece era deceduta sulla linea di universo β.



La toccante riunione è stato però di breve durata, in quanto Kurisu ha fatto sì che Okabe tornasse subito nella precedente linea di universo. A ragion veduta, l'inventore di bizzarri gadget futuristici si è nuovamente risvegliato in un mondo in cui la sua amata non c’è più.



Steins;Gate 0 – Episodio #9 – Il vaso di Pandora

Data: 6 giugno 2018

6 giugno 2018 Trama: "Per un fugace momento, Okabe ha potuto riabbracciare Kurisu nella linea di universo α. Quando si è risvegliato in un letto d’ospedale, si è però ritrovato nella linea di universo β. Tutto sembrava essere tornato alla normalità. Tuttavia, mentre Okabe dormiva si sono verificate molte cose inquietanti ai suoi amici, in seguito al dirottamento di Amadeus."

Cosa sarà successo durante l’assenza di Okabe? Gli screenshot di seguito ci mostrano non solo una Shizuka piuttosto adirata, ma anche e soprattutto un bozzolo di postola per terra. A chi avrà sparato?

Vi ricordiamo che la serie è visionabile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuita e legale VVVVID, che ogni settimana ce ne propone un nuovo episodio in concomitanza con l'uscita in Giappone.