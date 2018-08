Il nuovo adattamento animato di Fairy Tail si mostra con una fantastica key visual!

Nelle ultime ore è spuntata in rete una nuova key visual relativa alla terza e ultima serie d’animazione di Fairy Tail, che appunto adatterà l’ultimo arco narrativo dell’omonimo fumetto di Hiro Mashima. A giudicare dall’illustrazione, la serie ci mostrerà uno scontro molto atteso e dall'esito incerto!

Come i fan ricorderanno, il precedente anime di Fairy Tail si è concluso con la trasposizione di Fairy Tail Zero, a sua volta preceduta dalla lunga e sconvolgente Saga di Tartaros: un arco narrativo in cui Zeref ha svelato la vera identità del protagonista Natsu Dragneel.

Il nuovo anime sarà ambientato esattamente un anno dopo la decisione del Master Makarov di sciogliere la gilda Fairy Tail, di conseguenza i fan potranno presto assistere al risultato del duro addestramento cui Natsu, Lucy, Laxus e tutti gli altri compagni di gilda si sono sottoposti ad un durissimo addestramento pur di poter riunire e proteggere la loro sconclusionata famiglia.

Visionabile in calce all’articolo, la nuova key visual ci mostra infatti e Natsu e Zeref faccia a faccia, come se i due dovessero battersi da un momento all’altro. Sfortunatamente dovremo attendere il mese di ottobre per assistere alla guerra fra le forze di Zeref e la gilda di maghi di Fairy Tail, ma siamo certi che la lunga attesa verrà adeguatamente ripagata.



AGGIORNAMENTO: attraverso il sito ufficiale di Fairy Tail è stato annunciato che l’anime tornerà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 7 ottobre. Prodotta dagli studi d’animazione A-1 Pictures e Bridge, la serie verrà trasmessa la domenica mattina sulle reti TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, TV Hokkaido, TV Setouchi e TV Q Kyuushuu. E voi, siete pronti a tornare nel magico mondo di Fairy Tail?