Il nuovo anime de Lo Stregone Orphen esordirà nel corso del 2019

Il sito ufficiale del nuovo adattamento animato di Majutsushi Orphen ha recentemente annunciato che la serie televisiva esordirà nel corso del 2019. È stato inoltre confermato che il doppiatore nipponico Showtaro Morikubo presterà nuovamente la propria voce al giovane Orphen, indiscusso protagonista dell’intero franchise.

Tratto dai romanzi scritti da Yoshinobu Akita e illustrati Yuuya Kusaka, Majutsushi Orphen è stato un franchise molto in voga tra la seconda metà degli anni ’90 e i primi anni 2000. Il notevole successo riscontrato dalle suddette light novel ispirò infatti una serie di manga e addirittura un paio di adattamenti animati, di cui uno approdò persino nel nostro paese.



Nota in Italia come “Lo stregone Orphen”, la prima parte del suddetto anime venne infatti proposta in DVD da Dynit e trasmessa sulla rete televisiva MTV durante la stagione 2004 del popolare programma “Anime Night”. Composto da sei volumetti, il manga omonimo è stato invece pubblicato fra il 2004 e il 2005 dall'editore Planet Manga (Panini Comics).

Annunciato lo scorso marzo, il nuovo anime di Orphen commemorerà il 25° anniversario del franchise, che appunto cadrà nel 2019. Sfortunatamente non sappiamo ancora se questo sarà un moderno remake delle precedenti serie d’animazione o se invece trasporrà una storia attualmente inedita. In calce all'articolo ve ne proponiamo la nuova key visual.