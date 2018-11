Il nuovo anime di Devil May Cry comporrà un multiverso insieme a Castlevania

È questione di ore, ormai, il reveal completo del nuovo adattamento anime di Devil May Cry: la bomba è stata lanciata dal producer Adi Shankar, che figura tra i fautori della serie di Castlevania disponibile su Netflix. A quanto pare, le nuove gesta di Dante in versione animata andranno a comporre un multiverso con l'opera di Powerhouse Animation.

Stando a una serie di dichiarazioni che Adi Shankar ha riservato in esclusiva ai microfoni di IGN USA, infatti, è possibile che tra le due produzioni vengano a crearsi dei punti di contatto o delle affinità narrative e stilistiche.

Il producer ha infatti affermato: "Devil May Cry si unirà a Castlevania in quello che mi piace definire un 'multiverso' fittizio". Purtroppo non ci sono stati riservati ulteriori dettagli sulla produzione, ma dalle parole di Shankar possiamo immaginare che in qualche modo le serie anime di Devil May Cry e Castlevania si incontreranno o apparteranno a un immaginario comune.

I più fantasiosi immaginano già dei possibili crossover tra i due franchise, note e amate saghe videoludiche targate rispettivamente Capcom e Konami. Vi piacerebbe, in futuro, un folle crossover tra i protagonisti di Devil May Cry e Castlevania? Entrambe saranno produzioni Netflix, disponibili per tutti gli abbonati sulla piattaforma streaming.

Non ci resta che aspettare qualche ora per ricevere ulteriori dettagli.