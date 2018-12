Il nuovo anime di Dororo esordirà a gennaio 2019 su Amazon Prime Video

Il sito ufficiale nipponico del secondo adattamento animato di Dororo ha recentemente pubblicato due nuovi trailer per annunciare che l’esordio della serie televisiva è ormai imminente. Dai filmati si apprende infatti che l’anime approderà su TV Tokyo il 7 gennaio 2019, e successivamente anche su BS11 e Jidaieki Senmon Channel.

Tratto dal manga originale del leggendario Osamu Tesuka, Dororo sarà disponibile anche in streaming su Amazon Prime Video, che lo proporrà non solo in Giappone, ma anche nel resto del mondo, Italia inclusa. In attesa di poter visionarne il primo episodio, segnaliamo che lo staff ha pubblicato in rete una nuova key visual, rivelando inoltre che la sigla di apertura "Kaen" (Fiamma) verrà eseguita dalla rock band Ziyoou-vachi.

Il cast vocale finora rivelato include Hiroki Suzuki (Hyakkimaru), Rio Suzuki (Dororo), Mutsumi Sasaki (Biwamaru), Naoya Uchida (Daigo Kagemitsu), Shōya Chiba (Tahōmaru), Akio Ohtsuka (Jukai) e Chie Nakamura (Nuinokata). Il ruolo di narratore è stato invece assegnato a Mugihito. Già doppiatore del protagonista Hyakkimaru, Suzuki impersonerà il personaggio anche nello speciale spettacolo che, nel mese di marzo 2019, verrà proposto in quattro diverse città del Giappone.

Prodotto da Twin Engine presso gli studi d’animazione MAPPA (Yuri!!! on Ice, In questo angolo di mondo) e Tezuka Productions, Dororo è diretto da Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Getbackers), mentre Yasuko Kobayashi (L’Attacco dei Giganti, Le Bizzarre Avventure di JoJo, Garo the Animation) ne cura la sceneggiatura. Il character design è stato affidato a Satoshi Iwataki (Ghost Hunt), mentre Yoshihiro Ike (Tiger & Bunny, The Great Passage, The Empire of Corpses) ne ha composto la colonna sonora.