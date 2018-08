Il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations sarà incentrato su Metal Lee

Terminato il breve arco narrativo dedicato a Chocho Akimichi, che appunto si è concluso dopo tre episodi tutto sommato divertenti, sembra che l’anime di Boruto: Naruto Next Generations proporrà ai fan un’altra saga riempitiva (filler) stavolta dedicata a Rock Lee e a suo figlio Metal Lee.

Pubblicato subito dopo la messa in onda dell’episodio 69, il trailer della puntata 70, intitolata “Oltre l’ansia”, rivela infatti che Boruto: Naruto Next Generations esplorerà presto il “Potere della Gioventù”. Stando al filmato visionabile in chiosa all’articolo, Rock Lee sottoporrà il figlio Metal ad un duro addestramento, durante il quale i due shinobi scateneranno un certo potere...



Nel trailer, infatti, il ragazzo domanda al padre se sia finalmente giunto il momento in cui imparerà una tecnica suprema non meglio specificata, che secondo il parere di Rock Lee richiederebbe il più duro degli allenamenti. A ragion veduta, il resto del breve filmato ci mostra un Metal piuttosto ansioso, ma sembra anche che il dotato ninja, che già in passato è riuscito a superare la pressione che lo stava soffocando, potrà contare sui consigli e sull’incoraggiamento di una vera celebrità: il maestro Gai.



Del resto, qualora Rock Lee intenda sul serio insegnare al proprio figlio come aprire le Otto Porte Difensive del Corpo, l’assistenza offerta da Gai potrebbe rivelarsi molto preziosa.

E voi, siete ansiosi quanto noi di assistere al prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations?