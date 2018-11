Il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super segnerà il ritorno di uno storico nemico?

Il franchise di Dragon Ball può contare ormai su una galleria di nemici pressoché infinita, eppure sono appena una manciata quelli che i fan vorrebbero rivedere in azione. Gli antagonisti del calibro di Freezer e Broly, del resto, sono alquanto rari, ma forse uno di questi tornerà presto a seminare distruzione in tutto l’universo...

Come di certo saprete se avete letto alcuni dei nostri più recenti articoli, il manga ufficiale di Dragon Ball Super si è finalmente lasciato alle spalle il Torneo del Potere per dare il via ad un arco narrativo del tutto inedito. Ambientata dopo lo scontro con Broly, la nuova saga ha visto i membri della Pattuglia Galattica atterrare sul pianeta Terra per rapire Majin Bu, in quanto all’interno del suo corpo è sigillato un individuo di cui il Settimo Universo ha un disperato bisogno.



Allo scopo di catturare un misterioso criminale alieno, la Pattuglia Galattica ha infatti la necessità di risvegliare il Grande Kaioshin, ossia la paffuta divinità che Majin Bu assorbì diversi millenni addietro. Sfortunatamente non è ancora chiaro il modo in cui Jaco e compagni intendano liberare il suddetto individuo, ma qualora la Pattuglia Galattica riuscisse nel suo intento, Goku e gli altri potrebbero ritrovarsi in guai seri...



Dal momento che Majin Bu ha acquisito la sua natura “giocosa” e pacifica solo dopo aver assorbito il Grande Kaioshin, la sua eventuale liberazione potrebbe far regredire la creatura magica allo stadio iniziale, favorendo il ritorno dello spietato Kid Bu.

Come i fan ricorderanno, nel corso di Dragon Ball Z abbiamo assistito al momento in cui Majin Bu, dopo aver fatto amicizia con Mr. Satan, si è liberato della propria metà malvagia. Di conseguenza, non è chiaro se la creatura possa effettivamente regredire allo stato iniziale, ma al momento i fan del brand non possono nemmeno escludere questa agghiacciante possibilità.



Voi cosa ne pensate? Qualora il Grande Kaioshin venisse risvegliato dal suo lungo sonno, il Majin Bu che tutti conosciamo tornerebbe a seminare distruzione in ogni angolo della galassia?