Il nuovo arco di Otoko zaka, il manga del creatore di Saint Seiya, debutterà il 18 agosto

Vi avevamo riportato che il sito ufficiale di Masami Kurumada annunciava la ripresa della serializzazione di Otoko zaka, un manga del creatore di Saint Seiya che esordì nel 1984 e rimase incompiuto per quasi trent'anni. Ora sappiamo che l'opera tornerà il prossimo 18 agosto.

Gli otto capitoli del revival di Otoko Zaka, che avvenne nel 2014 dopo quasi trent'anni di pausa dalla release originale, esordì su Shu Play News, il sito ufficiale del magazine Weekly Playboy di Shueisha. Questa volta, invece, il manga del creatore di Saint Seiya verrà pubblicato nuovamente su Shonen Jump+, come avvenuto lo scorso anni per l'arco intitolato "Keikai Otome" prima di essere pubblicato in un tankobon a novembre 2017.

La serializzazione di Otoko zaka avvenne tra il 1984 e il 1985 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha e rappresenta l'opera prima di Kurumada, il quale dichiarò di essere diventato un mangaka disegnando quest'opera, la quale tuttavia rimase incompiuta in seguito all'esordio di Saint Seiya - il lavoro più famoso e acclamato dell'autore - nel 1985.

Protagonista dell'opera è Jingi Kikukawa, un ragazzino fortissimo che incontra un coetaneo di nome Sho Takeshima, che mette alla prova le sue abilità lo sconfigge. Il giovane decide di recarsi sulla Montagna dell'Orco per sottoporsi all'addestramento di un leggendario guerriero chiamato Kenka-Oni, che accetta di allenarlo dopo aver riconosciuto in lui il prescelto della Stella del Principio Celeste (Ten-kai Sei).