Il nuovo capitolo del manga di Boruto include una bellissima illustrazione a colori

, nota rivista giapponese dedicata alla pubblicazione dei manga serializzati settimanalmente, uscirà con un doppio numero lunedì 25 dicembre: in questa occasione rilascerà il capitolo 19 di, che ci permetterà di ammirare una bella cover.

Il prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations sarà aperto da una bella illustrazione a cura di Mikio Ikemoto, storico assistente di Masashi Kishimoto e che cura le tavole del manga scritto da Ukyo Kodachi. L'illustrazione, che vi riportiamo in basso, mostra Sarada Uchiha in compagnia di Sumire.

Il capitolo 19 di Boruto si intitolerà "Le marionette" e sarà disponibile in Giappone a partire da domani, quindi. Ricordiamo che il manga di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, con la supervisione di Masashi Kishimoto, è edito in Italia da Planet Manga, che finora ha pubblicato i primi due volumetti.

I primi tre numeri di Boruto, lo ricordiamo, seguono la trama del film Boruto - Naruto The Movie, mentre a seguire il fumetto prende una strada tutta sua con una storia completamente originale.

L'anime, invece, è tutt'ora in corso in Giappone ed è arrivato all'episodio numero 38: l'arco narrativo in corso è dedicato all'esame di diploma di Boruto e i suoi amici, mentre il 39 sarà dedicato al Mitsuki Gaiden.