Il nuovo capitolo di ONE PIECE ha dipinto una situazione tragica

Poiché lo scorso capitolo di ONE PIECE si era chiuso con un crudele cliffhanger, attendere l’uscita del nuovo capitolo è stato particolarmente logorante, anche a causa degli entusiasmanti spoiler emersi in rete nei giorni scorsi. L’attesa però è finalmente finita, di conseguenza ne esaminiamo il contenuto subito dopo il salto!

Intitolato “Kaido l’imperatore VS. Luffy”, il capitolo 923 di ONE PIECE si è aperto con una vignetta sensazionale: il capitano Monkey D. Luffy, in collera per il colpo che Kaido ha lanciato contro il Castello Oden e tutti i suoi amici, si è scagliato contro l’imperatore e l’ha colpito in testa con uno dei suoi micidiali Elephant Gun.



Pochi attimi dopo, una Speed ferita e a terra rivela al nostro eroe di essere stata aggredita e sconfitta da Kaido mentre riportava a casa la piccola Tama, che di conseguenza è tornata nelle mani dell’Imperatore. Come se il ragazzo di gomma non fosse già abbastanza adirato, quest’ultima scoperta lo incentiva ulteriormente a non rimandare ulteriormente lo scontro con Kaido, in modo da chiedere la faccenda una volta per nulla.



A nulla servono dunque i richiami dell’alleato Trafalgar Law, che pur conoscendo la follia di Cappello di Paglia ha comunque cercato di convincerlo ad attenersi al piano elaborato da Kin’emon. Del resto, come ricordato dallo stesso Luffy, dopo il colpo dell’Imperatore non è nemmeno detto che il samurai e le due ciurme di pirati siano ancora in vita...



Dichiarando ancora volta di essere l’uomo che diverrà il Re dei Pirati, Luffy attira dunque l’attenzione del gigantesco drago, che per tutta risposta gli sputa contro un secondo Boro Breath. Sebbene questo riesca a disintegrare buona parte della città circostante, il portentoso colpo di Kaido manca il ragazzo di gomma, che invece risponde alle provocazioni col suo Elephant Gatling.



Con grande sorpresa dei cittadini e degli stessi sottoposti di Kaido, l’Imperatore sembra cadere sotto i colpi del giovane avversario: precipitato con la pancia rivolta verso il cielo, il drago torna infatti alla propria forma umana, facendo sì che Luffy possa vedere per la prima volta il vero volto del suo nemico.



Di nuovo in piedi, ma ancora ubriaco, Kaido subisce inerme una violenta serie di colpi che Luffy porta a segno dopo essere entrato in modalità Gear Fourth, incluso il terrificante Kong Organ. Una volta terminato l’effetto della sbornia, tuttavia, l’Imperatore torna sulle proprie gambe e mette fuori combattimento l’avversario con un unico, potente colpo della propria mazza chiodata.



Ora che Luffy si trova a terra, addirittura privo di sensi, il piano di Kin’emon si direbbe totalmente rovinato. Cosa potranno mai escogitare Trafalgar Law e gli altri personaggi di ONE PIECE per salvare il ragazzo di gomma dal gravissimo guaio in cui si è cacciato stalvolta?