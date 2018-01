One Piece: conosciamo meglio il nuovo membro della Charlotte Family, comparso nel manga

Dopo aver visto la ciurma dilottare per tenere a badamentre minacciava di distruggere la, l'attenzione nel Capitolo 891 di One Piece è tornata anella dimensione specchio, e alla sua lotta contro

Ma fuori dalla dimensione tasca, aspettando che il combattimento tra i due finisca, c'è una nuova figlia Big Mom, Flambe, il leader del fan club di Katakuri. Si scopre così che non solo Rufy deve affrontare l'abilità di Katakuri di vedere nel futuro e i suoi micidiali attacchi di mochi, ma che Flambe ha ordinato al suo equipaggio di sparare al capitano dei Mugiwara mentre combatte.

la nuova arrivata è stata introdotta nel capitolo mentre rimprovera un gruppo di questi cecchini per non aver messo a tacere Rufy. Flambe è stata votata dal resto della Famiglia Charlotte come la "migliore sorellina" e nel suo desiderio di diventare la "Little Sister King", vuole essere riconosciuta come la sorella minore preferita di Katakuri. Per questo motivo, farà tutto il necessario per avere successo ed essere riconosciuta da lui.

Ma la cosa strana è che lei nota come Katakuri stia combattendo contro Rufy e che nessuno in famiglia debba vederlo lottare in una rissa del genere. Questo è probabilmente anche il motivo per cui Katakuri mangia in privato. Almeno per ora, Flambe non distrae troppo Rufy dallo scontro, ma c'è il pericolo che interferisca maggiormente se Rufy dovesse trovarsi in vantaggio nei prossimi capitoli di One Piece.