Il nuovo capitolo di One Piece ci mostra la vera forza di Big Mom!

Sulla scia del One Piece si appresta al debutto di un nuovo enorme arco narrativo. Il settimanale, intanto, ha pubblicato l'889° capitolo del manga questa settimana, e le notizie non sono delle migliori. Se sono corrette infatti, allora l'equipaggio dista per trovarsi in guai seri.

Su Reddit, i fan di One Piece hanno iniziato una discussione riguardante il nuovo capitolo del manga. I presunto leak contengono molti dettagli, ma i fan hanno discusso soprattutto sugli spoiler riguardanti l'Imperatrice Pirata Big Mom:

"Zeus e Prometeo si uniscono a Big Mom. Prometeo si nasconde nei capelli dell'Imperatrice e quest'ultima salta su Zeus, cavalcando la nuvola. Tutti sono sbalorditi." Gli spoiler continuano, affermando che Jinbe raduna i suoi compagni per abbandonare la nave una volta che Big Mom fa la sua mossa.

Big Mom è determinata a sbaragliare la ciurma di Cappello di Paglia in alto mare, e ci vorrà un po' di pianificazione da parte della squadra per sfuggire all'ira dell'Imperatrice. Questo non è l'unico spoiler sul prossimo capitolo di One Piece. Le fonti hanno anche detto che il capitolo 889 vedrà Big Mom assumere una nuova forma. Netizens ha fatto trapelare dettagli che dicono che Big Mom ridurrà la sua stazza dopo aver usato così tanta energia, ma i fan non sono sicuri se la trasformazione aiuterà o ostacolerà la villain.

One Piece sta procedendo con l'arco narrativo "Whole Cake Island", e i leak in questione hanno colpito anche la recente trasformazione di Carrot. Se siete tutti lettori di One Piece, allora sapete che il manga ha recentemente dato a Carrot un enorme power-up. Il membro della Tribù dei Visoni si è scagliato contro la massiccia flotta di Big Mom quando l'Imperatrice Pirata ha messo alle strette la Thousand Sunny. La nuova forma era attesissima dai fan, e i presunti spoiler di One Piece gettano luce sulla trasformazione chiamata Sulong:

"Secondo Jinbe, la tribù dei Mink può ottenere il risveglio della natura selvaggia guardando la luna piena e andare così in modalità furia. Ma se non riescono a prendere il controllo di questo potere, possono combattere durante tutta la notte per poi esaurirsi."