Il nuovo capitolo di ONE PIECE si appresta ad introdurre un'altra seguace di Big Mom!

Di tutte le famiglie particolarmente vaste del mondo di ONE PIECE , quella diè certamente la più numerosa, avendo l’Imperatrice una prole a dir poco smisurata. Secondo gli spoiler diffusi stamani, un’altra figlia della piratessa compirà presto il proprio esordio nel manga di...

Come ogni settimana, i fan su Reddit stanno speculando sul capitolo di ONE PIECE che uscirà nelle prossime ore, ma ecco spuntare in rete la notizia che il numero 891 introdurrà un nuovo componente di sesso femminile della famiglia Charlotte. Stando al sommario, e come già riportato in un recente articolo, il suddetto sarà nuovamente incentrato sullo scontro sostenuto da Monkey D. Luffy e Charlotte Katakuri nel Mondo degli Specchi.



Lo scontro fra i due potenti uomini, tuttavia, non passerà inosservato ai sottoposti di Big Mom. Secondo gli spoiler, la 33a figlia dell’Imperatrice, nonché leader del fan club di Katakuri, irromperà sulla scena per sgridare il nostro Luffy, colpevole di star disturbando l'idolatrato fratello maggiore. Chiamata Charlotte Furenpe, la quindicenne ordinerà difatti alle sue seguaci di attaccare il pirata, ma queste, per qualche motivo ancora ignoto, non eseguiranno l’ordine. Curiosamente, pare che la ragazzina non desideri veder combattere il fratello per non dover assistere alla sua nota imperfezione facciale… la stessa che un paio di mesi fa ha letteralmente mandato fuori di testa i fan del sensei Oda.

Durante la saga di Whole Cake Island è stato rivelato che Big Mom ha 39 figlie, e finora ne sono state già introdotte 17. Dal momento che ognuna di queste è una temibile componente della sua ciurma, non è escluso che anche Furenpe possa aver mangiato un Frutto del Diavolo e disporre anche lei di poteri straordinari come Galatte e Pudding.