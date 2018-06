Il nuovo e conclusivo anime di Gintama ha infine una data di esordio ufficiale!

Con la recente uscita del 73° volumetto del manga di Gintama, scritto e disegnato dal sensei Hideaki Sorachi, è stato annunciato che la nuova (e conclusiva) serie d’animazione tratta dal fumetto esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 8 luglio. Tutti i dettagli dopo il salto!

Mentre la precedente serie di Gintama, trasmessa in Giappone fra il mese di ottobre 2017 e lo scorso 25 marzo 2018, sia semplicemente “entrata” nel capitolo finale della storia, il nuovo ormai ormai alle porte proporrà agli spettatori nipponici (e non solo) la completa trasposizione animata del 64° ed ultimo arco narrativo del manga: il cosiddetto ‘Silver Soul’.



La rock band chiamata “SPYAIR” ne eseguirà il nuovo tema di apertura, mentre il gruppo “CHICO with Honeyworks” ne curerà il tema di chiusura. Sebbene Crunchyroll, attuale detentore per i diritti streaming della serie, non abbia ancora annunciato nulla in merito, è plausibile che la piattaforma accolga anche l’ultima stagione del brand.

Ideato da Hideaki Sorachi, Gintama è un manga pubblicato sulle pagine del settimanale nipponico Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal lontano dicembre 2003, e raccolto finora in 72 volumetti. Nel corso degli anni, il fumetto ha inoltre ricevuto una lunga serie di trasposizioni animate, ispirando tre OAV e due film cinematografici. Mentre il fumetto è pubblicato in Italia da Star Comics, l'anime è quasi interamente inedito, essendo stato interrotto con l'episodio numero 49.