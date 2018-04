Il nuovo "Delaware Detroit Smash" visto in My Hero Academia è l'apice della forza di Deku?

My Hero Academia ha da poco mandato in onda l'episodio più d'impatto della terza stagione, in quanto i fan sono rimasti letteralmente estasiati dallo scontro tra Izuku e Muscular, e non riescono a smettere di pensare al potentissimo attacco che Deku ha sfoderato durante il combattimento con il villain.

Tuttavia, c'è stata un po' di confusione sul fatto se l'attacco "un milione" per cento di Izuku abbia raggiunto o meno la piena potenza. Per nostra fortuna, il creatore della serie è già intervenuto per chiarire la questione. Nel volume 9 del manga, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, il creatore della serie Kohei Horikoshi ha spiegato che l'attacco "un milione" percento di Izuku era in realtà solo un pio desiderio dl giovane eroe.

Horikoshi in realtà si è scusato scrivendo: "Sono sinceramente dispiaciuto che alla fine sia risultato così poco chiaro. Ovviamente, Midoriya non stava effettivamente sfoderando un attacco da 'un milione' per cento, era solo il modo di Izuku per darsi coraggio e attaccare con tutte le sue forze. Le persone possono evocare un'enorme quantità di potenza in situazioni di crisi."

Così, mentre il nuovo "Delaware Detroit Smash" di Izuku, coniato di recente, è stato potente, bello e ha inferto la quantità di danni che Deku desiderava infliggere, sfortunatamente non è stato forte come ha suggerito Midoriya. Tuttavia, il potere dell'autosuggestione non dovrebbe mai essere trascurato.

My Hero Academia tornerà Sabato 5 Maggio.