Il nuovo episodio di Garo: Vanishing Line riunirà i fratelli Elric di Fullmetal Alchemist!

A quanto pare i fratelli Elric di Fullmetal Alchemist sono destinati a "reincontrarsi": parliamo, ovviamente, di una questione legata al doppiaggio nipponico di un anime intitolato, serie appartenente al celebre franchise di Garo targato Studio MAPPA.

Il 3 marzo (e cioè domani, sabato) andrà in onda in Giappone il nuovo episodio di Garo: Vanishing Line, per la precisione il numero 20. La serie animata è in corso in Giappone, prodotta dallo studio MAPPA, dal mese di ottobre 2017 e la prossima puntata sarà intitolata "Utopia".

Nel corso di questo episodio vedremo Kugimiya Rie, doppiatrice nota per aver prestato la sua voce ad Alphonse Elric nelle trasposizioni animate di Fullmetal Alchemist realizzate da Studio Bones: Rie ha un ruolo prominente in Garo: Vanishing Line, poiché interpreta il personaggio di Sophie Hennes. Nel prossimo episodio, il ventesimo, faremo la conoscenza di Martin Hennes, fatello minore scomparso di Sophie, che sarà doppiato da Park Romi, indimenticabile voce femminile nipponica che ha interpretato Edward Elric.

A quanto pare, questa volta, i ruoli saranno invertiti, poiché sarà la voce di Al Elric a fare da sorella maggiore nei confronti della doppiatrice del buon vecchio Ed Elric. E non è tutto: il director di Garo: Vanishing Line è Park Seong Ho, che a sua volta lavorò all'anime di Fullmetal Alchemist presso Studio Bones!

Garo: Vanishing Line è un anime ambientato nella città fittizia di Russel City (ispirato alla reale New York City): un presagio che minaccia la pace nel mondo incombe sui protagonisti, e un uomo chiamato Sword intraprende una personale guerra segreta per poterne carpire i segreti. Il suo unico indizio è una parola chiave: "El Dorado", un nome in codice che gli farà incontrare Sophie, una ragazza alla ricerca di suo fratello scomparso e il cui unico indizio è la stessa parola che muove le indagini di Sword.