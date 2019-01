Il nuovo episodio di Holly e Benji - Captain Tsubasa ha visto il Furano in difficoltà!

Superata la settimana di pausa toccata grossomodo a tutte le serie d’animazione nipponica, il più recente remake di Captain Tsubasa - leggendaria serie televisiva anche nota nel nostro paese come “Holly e Benji” - ha ripreso la propria regolare programmazione per mostrarci l'accesa sfida fra le squadre giovanili Furano e Minamiuwa.

Trasmesso nelle prime ore del mattino, l’episodio ha introdotto inoltre un nuovo personaggio femminile di nome Yoshiko: doppiata da Hekiru Shiina, la new-entry di Captain Tsubasa è infatti la manager del club calcistico della scuola media Furano, di cui il capitano è l’abile Hikaru Matsuyama. Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale dell’episodio, come sempre ricca di dettagli sui più recenti avvenimenti dell’anime!

Captain Tsubasa – Episodio #40 – Il Furano scende in campo!



Data: martedì 8 gennaio 2019

martedì 8 gennaio 2019 Trama: "Il torneo giovanile di calcio delle scuole medie giapponesi sta lentamente giungendo al termine. L’Accademia Toho sta mostrando la propria forza anche senza Kojiro Hyuga, mentre la scuola media Furano ed il suo capitano Matsuyama affronteranno la scuola media Minamiuwa. Il Furano conta di vincere la partita, cosa che porta la squadra a sottovalutare il Minamiuwa. Proprio questa segna il primo gol, mettendo in difficoltà il Furano. Riuscirà Matsuyama a vincere il torneo e a mantenere la promessa fatta alla manager del club, che pare cambierà scuola subito dopo la conclusione della competizione...?"

Nonostante le grandi doti calcistiche di Matsuyama, si direbbe che la squadra dovrà faticare non poco per portare a casa la vittoria. Secondo voi come si concluderà quest'interessante partita di Captain Tsubasa?