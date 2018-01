Il nuovo esilarante sketch di ONE per One-Punch Man celebra l'anno del Cane

One-Punch Man è una serie conosciuta tanto per la sua demenzialità quanto per la sua azione, e il creatore originale dell'opera,, ha un umorismo tutto suo.

Anche quando passa attraverso lo sforzo di creare nuovi personaggi per la sua serie webcomic, ONE non può fare a meno di assicurarsi che i nuovi arrivati siano allo stesso tempo fantastici e super divertenti. La sua ultima opera presenta un nuovo personaggio per One-Punch Man, anche se alcuni fan stanno ipotizzando che abbia realizzato lo sketch solo per celebrare il 2018, l'Anno del Cane nello Zodiaco Cinese.

In ogni caso, i fan sarebbero davvero felici di vedere questo nuovo personaggio, soprattutto considerando le sue enormi dimensioni e le gag che ne potrebbero scaturire. Come potete vedere in calce alla notizia, il nuovo personaggio è un cane molto carino, ma ONE ne ha aumentato il lato comico al massimo... aumentando al massimo le sue dimensioni.

Alcuni fan stanno tuttavia ipotizzando un ritorno per Monster Dog, dato anche lo stile aggiornato del suo look in confronto all'esilarante e minuta figura di Saitama che si staglia in basso a destra, mentre tiene al guinzaglio l'animale con la sua solita faccia persa nel vuoto.

One-Punch Man ha attualmente pubblicato 15 volume del manga nel Sol Levante, mentre in Italia l'undicesimo volume uscirà proprio a Gennaio, edito come sempre da Planet Manga.