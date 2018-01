Il nuovo evento AR a tema Sword Art Online porterà il brand per le strade di Tokyo!

Secondo quanto segnalato dal portale d’informazione ComicBook, l’organizzazione del, in occasione del prossimo, terrà a breve un evento a tema Sword Art Online per le trade della capitale nipponica.

Durante l’inverno, gli appassionati del brand potranno infatti partecipare all’evento in AR (Realtà Aumentata) collegandosi coi propri smartphone agli speciali hotspot che verranno disseminati per la città. Gli utenti dovranno solo scaricare un’apposita applicazione e seguire una mappa. Come potete vedere nel breve video in chiosa all’articolo, i giocatori sfrutteranno i suddetti hostpost per comunicare fra di loro, lasciare informazioni affinché queste vengano trovate da altri utenti, e addirittura evocare Asuna e gli altri personaggi del franchise. Nel video, ad esempio, un giocatore ha evocato la versione di Kirito tratta da Sword Art Online: Ordinal Scale, ma l’evento includerà anche le versioni tratte da SAO ed ALO.



Ogni location, inoltre, garantirà ai giocatori dei punti speciali che potranno essere scambiati per ottenere spille, asciugamani, carte da collezione e altri premi nel mondo reale. L’evento inizierà il prossimo 28 gennaio e si concluderà il 28 febbraio, e l’inaugurazione vedrà la partecipazione di alcuni personaggi molto speciali.

Tratto dai romanzi di Reki Kawahara, Sword Art Online è un brand noto a livello globale che ormai comprende numerosi manga, anime e persino una nutrita serie di videogiochi. Le due più recenti serie d’animazione tratti dalle light novel del sensei Kawahara, Sword Art Online: Alicization e Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, approderanno sul circuito televisivo nipponico durante l’anno corrente.