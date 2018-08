Il nuovo evento Marvel, X-Men Extermination, ha già mietuto la sua prima vittima!

Qualche giorno fa è stato rilasciato negli stati uniti il primo numero “Extermination”, il nuovo evento Marvel che dovrebbe concludere la saga dedicata alle versioni dislocate nel tempo degli originali X-Men. Di conseguenza, non solo conosciamo finalmente l’identità del personaggio misterioso, ma abbiamo addirittura assistito ad una tragedia...

Poiché le copertine della serie avevano anticipato il coinvolgimento di un personaggio misterioso, i fan degli X-Men erano certi che questi si sarebbe rivelato l’originale Ciclope, tornato miracolosamente dal regno dei morti. Niente di più sbagliato, a quanto pare!



La serie è infatti iniziata mentre il misterioso personaggio calcolava i danni che la lunga presenza, nel presente, degli X-Men originali dislocati nel tempo ha provocato al futuro degli stessi. L’individuo ha poi viaggiato vent’anni nel futuro per raggiungere la Scuola Xavier per Giovani Dotati, trovandovi soltanto i cadaveri degli X-Men. Di conseguenza, l’uomo ha lanciato degli spergiuri contro un individuo non meglio specificato, a suo avviso colpevole di essere invecchiato e di non essere intervenuto quando ne ha avuto l’occasione.



Nel presente, intanto, Iceman ha lasciato un teatro a Broadway per rispondere ad una chiamata d’emergenza degli X-Men, ma è stato aggredito dalla misteriosa figura incappucciata di cui sopra. Iceman ha dunque cercato un riparo, ed è rimasto sorpreso quando Cabala si è fatto trovare lì per aiutarlo. I due mutanti si sono ben presto ritrovati in una pessima situazione: la figura incappucciata li ha messi alle corde e si è preparata a utilizzare contro di loro degli strumenti tecnologici provenienti dal futuro, i quali hanno paralizzato e messo fuori combattimento Iceman.

Cabala ha subito cercato di soccorrerlo, ma la l’incappucciato lo ha affrontato in uno scontro corpo a corpo e in seguito è riuscito a ferirlo utilizzando una pistola. In netto vantaggio, l’individuo si è poi eretto sopra Cabala e gli ha inflitto il colpo di grazia, uccidendo il mutante viaggiatore del tempo. In seguito, questi ha condotto Iceman in una base e l’ha imprigionato in una capsula di contenimento, lasciando intendere che le altre quattro serviranno a intrappolare i rimanenti X-Men originali.



Mentre questi ultimi hanno recuperato il corpo di Cabala, confermandone il decesso, l’ultima tavola del capitolo ha rivelato che il suo assassino è una versione più giovane dello stesso Cabala, quindi dislocata nel tempo, che sembra voler mettere le mani sui cinque X-Men originali.



Cosa ne pensate di questi sconvolgenti eventi? Non trovate assurdo che un Cabala abbia ucciso un altro Cabala? Fateci conoscere i vostri pareri attraverso i commenti!