Il nuovo film riassuntivo de L'Attacco dei Giganti include un trailer della terza stagione

Mancano ormai pochi mesi alla messa in onda della terza stagione de L’Attacco dei Giganti , ed alcuni fan nipponici, durante lo scorso weekend, hanno potuto assistere ad un’esclusiva anteprima degli eventi futuri...

Approdato nelle sale cinematografiche soltanto nei giorni scorsi, il terzo film riassuntivo di Attack on Titan, dedicato stavolta agli eventi della seconda stagione, si è concluso con un trailer di dieci secondi dedicato appunto all’imminente terza stagione televisiva. Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Tumblr, la clip avrebbe per protagonista lo spietato Kenny Ackerman, un personaggio comparso finora soltanto nel manga e che sarà al centro dell’arco narrativo trattato dai prossimi episodi della serie.



Introdotto recentemente al pubblico attraverso una key visual che lo ritraeva assieme al nipote Levi Ackerman, Kenny si è presentato sugli schermi delle sale nipponiche col suo tipico abbigliamento da cowboy e con uno smagliante sorriso dipinto sul volto. Alle sue spalle, poi, è invece comparso lo stesso Levi, che ne ha urlato il nome a squarciagola.

Come i lettori del manga già sapranno, il personaggio di Kenny è uno dei più famosi antagonisti di Attack on Titan, essendo un uomo in grado di uccidere a sangue freddo anche degli innocenti pur di raggiungere i propri obiettivi. Nel filmato descritto dai fan, la squadra di Levi fallirà nel tentativo di spiare Kenny ed il suo team, pertanto lo spietato Ackerman riuscirà a uccidere molti compagni di Levi prima di inseguirlo. Per conoscere i motivi di questo attrito fra i due consanguinei ed il risultato del loro scontro, vi invitiamo tuttavia ad attendere l'esordio della terza stagione dell'anime!