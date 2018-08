Il nuovo fumetto di Saint Seiya sarà incentrato su Kanon e Saga di Gemini

Come appreso stamani, nel mese di dicembre 2018 assisteremo all’esordio di un altro manga ambientato nel sempre più complicato universo di Saint Seiya, la titanica opera di Masami Kurumada che negli ultimi anni ha continuano a espandersi a vista d'occhio.

Secondo le informazioni emerse in rete nelle ultime ore, il nuovo fumetto di breve durata verrà scritto e disegnato da Masami Kuramada in persona, sulla scia di quanto avvenuto lo scorso anno con l’altrettanto breve Saint Seiya - Episode Zero. Atteso per il 19 dicembre sulle pagine del magazine nipponico Champion RED di Akita Shoten, il manga dovrebbe svelare un altro importante mistero della serie, stavolta legato a Saga di Gemini e a suo fratello Kanon.



Di seguito riportiamo il messaggio presente sull’inserzione consultabile in calce all’articolo e pubblicata sulle riviste nipponiche: “Ci fu una grande cospirazione all’ombra della rivalità fra Saga e Kanon! Una nuova serie speciale rivelerà un nuovo mistero! Portate pazienza!”.

Sfortunatamente non è ancora chiaro di quanti capitoli si comporrà la nuova opera di Masami Kurumada, ma dal momento che l’annuncio specifica che il progetto sarà di breve durata, è assai probabile che questa termini dopo tre o quattro capitoli. Se ricordate, anche Saint Seiya - Episode Zero si era infatti concluso dopo tre capitoli soltanto.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli sul progetto, non possiamo fare a meno di incrociare le dita e sperare che entrambe le nuove opere legate a Saint Seiya possano approdare, prima o poi, anche nel nostro paese.