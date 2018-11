Il nuovo musical di Pretty Guardian Sailor Moon arriverà ufficialmente negli USA

Visualizza questo post su Instagram

We are pleased to announce that “Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live will premiere in Washington, D.C. and New York City in March 2019! Please stay tuned on our website and Instagram for upcoming news! 2019年3月、アメリカ・ワシントンD.C.&ニューヨークにて、"Pretty Guardian Sailor Moon" The Super Liveの上演が決定いたしました! 詳細はこちらの公式インスタグラムおよび公式サイトにてお知らせいたします。続報にご期待ください! #SailorMoonSuperLive #SailorMoon