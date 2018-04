Il nuovo OAV di Yu Yu Hakusho trasporrà in animazione alcune scene presenti solo nel manga

Come riportato nello scorso mese di dicembre, il franchise di Yu Yu Hakusho festeggerà il proprio 25° anniversario con una nuova edizione home video in blu-ray disc (per ora prevista nel solo Giappone), la quale conterrà per giunta un OAV inedito attualmente in lavorazione.

Durante il weekend sono finalmente emerse delle nuove informazioni circa lo speciale, che a quanto pare trasporrà in animazione un paio di scene presenti soltanto nel manga originale del sensei Yoshihiro Togashi e di conseguenza non contenute nell’anime andato in onda negli anni ’90.



Rivelata attraverso una key visual (che potete visionare in calce all’articolo), la prima delle due storie è “Two Shots”, ossia il capitolo proposto al termine del 7° volume dell’originale edizione italiana del manga, il quale permise ai fan di scoprire le circostanze in cui avvenne il primo incontro fra Kuruma e Hiei.



La seconda storia, invece, si intitola “Sink or Swim” e sarà tratta dal penultimo capitolo del manga originale, anch’esso mai trasposto in animazione. Ambientato dopo il torneo organizzato da Yusuke nel regno degli spettri, l’episodio vedrà i quattro protagonisti dell’anime riunirsi per fermare una banda di terroristi.

Noto in Italia col nome “Yu degli Spettri”, Yu Yu Hakusho è un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi e pubblicato su Weekly Shonen Jump fra il 1990 ed il 1994. Dal manga è stata tratta una serie televisiva di 112 puntate, suddivise in quattro stagioni, e due lungometraggi d’animazione. In Italia il fumetto è edito da Star Comics, mentre l’anime è disponibile in DVD grazie a Yamato Video.