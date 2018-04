Il nuovo poster de L'Attacco dei Giganti - Lost Girls ha per protagonista Annie Leonhart

Uno dei personaggi che il fandom de L’Attacco dei Giganti vorrebbe esplorare maggiormente è senza dubbio Annie Leonhart, la bionda soldatessa introdotta (e uscita di scena) nel corso della prima stagione dell’anime. A ragion veduta, il più recente poster di Attack on Titan ha già conquistato tutti i fan del personaggio!

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione accompagna l’uscita del secondo OAV di Lost Girls, la miniserie spin-off in tre puntate che dallo scorso dicembre sta adattando l’omonimo romanzo canonico scritto da Hiroshi Seko.

L’indiscussa protagonista del nuovo episodio e persino del precedente è la stessa Annie Leonhart, che nell’immagine riportata di seguito si consola con un’immagine spettrale di sé stessa. La figura a sinistra rappresenta invero la silenziosa Annie del passato, caratterizzata da un’espressione pacata e quasi rassicurante; quella a destra, invece, è la fiera soldatessa che abbiamo conosciuto al tempo dell’Armata Ricognitiva, mentre osserva decisa il proprio pugno chiuso.



Il nuovo design di Annie è sorprendente, e questo poster è valorizzato dallo sfondo assai fantasioso e colorato: l’intricata opera d’arte vede una raffica di petali di fiori rossi sfiorare entrambe le versioni di Annie, e le sue sfumature rosate sono più belle di qualsiasi altra cosa in Paradis.



Pubblicato nel mese di agosto 2015, il romanzo de L’attacco dei Giganti - Lost Girls vede per protagoniste Mikasa Ackerman e Annie Leonhart, e soprattutto svela degli importanti retroscena sulla trama del manga principale. Dal racconto è stata tratta una miniserie a fumetti, illustrata da Ryosuke Fuji, che in tre diversi episodi (cronologicamente separati) ha esplorato il passato delle due soldatesse.

Trasposizione animata del suddetto manga, L'Attacco dei Giganti - Lost Girls è stato distribuito in Giappone in varie tranche, attraverso altrettanti DVD allegati ai volumi 24, 25 e 26 del manga principale del sensei Isayama. Intitolato "Episodio 16.5 A [Wall Sina goodbye - prima parte]", il primo episodio è stato rilasciato l'8 dicembre 2017, mentre il secondo, intitolato "Episodio 16.5 B [Wall Sina goodbye - seconda parte], è disponiible in Giappone a ieri, 9 aprile 2018. Il terzo ed ultimo episodio verrà invece rilasciato il 9 agosto 2018.