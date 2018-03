Il nuovo poster di Persona 5 The Animation ci mostra il protagonista Ren Amamiya

Mancano ormai poche settimane all’esordio sul circuito televisivo nipponico di, adattamento ufficiale dell’omonimo JRPG campione di incassi su, pertanto lo studio di produzionene ha rilasciato un nuovo poster.

Visionabile in calce all'articolo, l'illustrazione realizzata stavolta da Yusuke Shimizu ci mostra nuovamente il protagonista della vicenda, che la produzione ha deciso di chiamare "Ren Amamiya". Pacato e rilassato, il ragazzo indossa la propria uniforme scolastica, mentre nella mano destra porta la sua iconica maschera bianca. Accanto al personaggio trova poi posto il suo Persona, Arsene, qui apparentemente in procinto di lanciare un attacco.

Trasferitosi presso la Shujin Academy nelle prime battute della storia, Ren è di giorno uno studente tranquillo e diligente, mentre la notte diventa il giovane delinquente noto in tutto il mondo come The Phantom. Mentre i residenti della Velvet Room lo conoscono come “Trickster”, il suo nome in codice tra i componenti del gruppo ribelle “Phantom Thieves of Hearts” è Joker.

Prodotta dallo studio A-1 Pictures (Sword Art Online, Fairy Tail), la trasposizione animata di Persona 5 sarà diretta da Masashi Ishihama, mentre Satomi Ishikawa curerà il character design, adattando i disegni originali di Shigenori Soejima. La sceneggiatura è stata invece affidata a Shinichi Inotsume (Sket Dance), mentre Shoji Meguro tornerà a occuparsi della colona sonora.