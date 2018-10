Il nuovo poster di Yu Yu Hakusho ci mostra Hiei e Kurama/Shuichi Minamino

Il mese di ottobre sembra un ritorno molto atteso dai fan nipponici e non: quello di Yu Yu Hakusho, un anime molto popolare nei primi anni ’90, di cui questo mese verrà appunto rilasciato un nuovo OAV. In attesa di poter visionare il suddetto episodio, è disponibile in rete un nuovo poster dedicato ai protagonisti dello speciale!

Visionabile in calce all’articolo, il suddetto poster è dedicato a Hiei e a una versione più giovane di Kurama/Shuichi Minamino, ossia i due affascinanti demoni di cui ci verrà finalmente mostrato il primo incontro. Come i fan ricorderanno, l’anime di Yu Yu Hakusho non ha mai svelato come si siano conosciuti i due compagni di squadra, in quanto lo speciale capitolo del manga a loro dedicato non è stato mai trasposto.



Il nuovo OAV, invece, trasporrà in animazione non solo il capitolo relativo al loro incontro, ma anche il penultimo numero del fumetto del sensei Yoshihiro Togashi, che addirittura metterà il protagonista Yusuke Uramashi davanti a una scelta molto difficile.



Per quanto riguarda invece il poster diffuso negli ultimi giorni, i fan hanno notato un curioso dettaglio riguardante il personaggio di Kurama: il demone impugna un’arma assai diversa dalla sua classica frusta di spine, pertanto vi è molta curiosità circa il suo utilizzo. È mai possibile, secondo voi, che si tratti di una specie di spada?