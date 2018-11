Il nuovo power-up comparso nell'anime di ONE PIECE ha già conquistato i fan

Come spiegato nel nostro precedente articolo, nell’episodio 862 di ONE PIECE è avvenuta una straordinaria trasformazione: decisa a dimostrare il proprio valore, la piccola Carrot si è trasformata infatti in Sulong e ha distrutto gran parte della gigantesca flotta di Charlotte Daifuku . A giudicare dai commenti che nelle ultime ore affollano Twitter, si direbbe che i fan in tutto il globo abbiano apprezzato molto la trasformazione subita dall’affascinante ragazza-coniglio che da qualche tempo viaggia in compagnia dei Pirati di Cappello di Paglia . Fra tanti fan che addirittura si dichiarano innamorati della fanciulla, vi è persino chi ritiene che questo preciso momento di ONE PIECE sia il miglior momento di tutta la saga di Whole Cake Island.

Nonostante qualche sporadica deviazione, l’anime di ONE PIECE sta viaggiando in maniera piuttosto spedita verso la conclusione della saga di Whole Cake Island . Mentre il capitano Monkey D. Luffy è ancora impegnato nello scontro col potente Charlotte Katakuri , a bordo della Thousand Sunny si è verificato un evento inaspettato...

#OnePiece my favorite moment from the Whole Cake Island arc in the manga. I love what they did with Carrot's Sulong transformation in the anime last night. One Piece continues to slay. pic.twitter.com/ZVmNj4on9L — Jason (Crown Clown) (@EscaflowneClown) 18 novembre 2018

Toei finally doing the One Piece anime justice with this Sulong Carrot form 🔥🔥 pic.twitter.com/OI7zN6ACuf — Mr.Serious /Raptors (@AmirHKhan23) 18 novembre 2018

Carrot is giving me all my life right now #OnePiece pic.twitter.com/p1PzoljbnS — ike (@HeWillLaugh) 18 novembre 2018

its taking all of my strength to not just post every frame of Sulong Carrot — Rookie (@RookieBalboa_) 18 novembre 2018

Ladies and Gentlemen. Let us please take a moment to appreciate the beauty that is Sulong Carrot. pic.twitter.com/O1rUMiTYj5 — Pat (WANO SZN) 🇨🇲🇺🇸 (@PorscheofSports) 18 novembre 2018