Il nuovo promo di Dragon Ball Super: Broly ci mostra una certa fusione fallita

Dragon Ball Super: Broly è finalmente approdato nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone, proponendo ai fortunati fan del paese del Sol Levante le nuove origini del Leggendario Super Saiyan del Settimo Universo. In rete, intanto, è già spuntato un nuovo promo dedicato a una certa fusione fallita...

Consultabili in calce all’articolo, le nuove immagini tratte dal suddetto promo di Dragon Ball Super: Broly confermano la presenza di Veku nella pellicola, ossia il risultato di una fusione malriuscita fra Goku e Vegeta. Come rivelato dalla stessa Toei Animation attraverso vari trailer ufficiali ed eccessivamente ricchi di spoiler, il “nuovo” Broly sarà talmente potente da costringere i due Saiyan a fondersi attraverso la Danza Metamor, canonizzando una buona volte anche il personaggio di Gogeta.



Le immagini del promo, tuttavia, suggeriscono che i due Saiyan potrebbero sbagliare i passi del balletto addirittura due volte, dando vita al paffuto Veku già intravisto nel lungometraggio di Dragon Ball Z intitolato “Il diabolico guerriero degli Inferi” e alla sua controparte magra, che finora non è mai comparsa in alcun prodotto d’animazione legato al franchise di Akira Toriyama.

Di conseguenza, le due versioni di Veku vanno ad aggiungersi alla già spaventosa lista di personaggi canonizzati da Dragon Ball Super: Broly, della quale fanno già parte Gogeta, Broly, suo padre Paragas, Gine, e probabilmente anche Cooler - il fratello maggiore di Freezer.

Ricordandovi che Dragon Ball Super: Broly esordirà nei sale cinematografiche di tutta Italia il 28 febbraio 2019, vi segnaliamo una petizione che i fan italiani hanno lanciato per chiedere a Koch Media e alla divisione Anime Factory di trasmettere nelle sale anche una versione del film con lingua originale e sottotitoli nell'italico idioma.



Per maggiori informazioni su Dragon Ball Super: Broly, vi invitiamo a consultarne la recensione pubblicata in queste ore sulle pagine di Everyeye.it!