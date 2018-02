Il nuovo screenshot di Tokyo Ghoul:re anticipa una situazione davvero singolare

Come scoperto durante la giornata di ieri, manca ormai meno di un mese all’inizio di, e nel frattempo è emerso in rete uno screenshot che ci mostra in anteprima due personaggi alquanto familiari...

Nelle ultime ore, infatti, attraverso l’account ufficiale su Twitter del progetto, è stata rilasciata una singola immagine che ci mostra il protagonista Haise Sasaki (Ken Kaneki durante il periodo in cui aveva perso la memoria) in una situazione un po’ particolare: dipinto con la faccia a terra, il personaggio è in compagnia di una donna illustrata di spalle, ma che i lettori del manga riconosceranno senza alcuna fatica.



Si tratta invero di Akira Mado, un personaggio comparso nel nono episodio di Tokyo Ghoul, nonché uno dei migliori investigatori dei CCG. All’interno dell’organizzazione, ha infatti lavorato con Amon e Sasaki, ma i rapporti fra lei e quest’ultimo diverranno molto complicati quando la vera identità del protagonista verrà a galla.

Prodotto dal rinomato Studio Pierrot, Tokyo Ghoul:re è diretto e sceneggiato rispettivamente da Odahiro Watanabe e Chuji Mikasano, mentre il character design è curato da Atsuko Nakajima. Il cast vocale è composto da Hanae Natsuki nei panni del protagonista Sasaki Haise, mentre Kaito Ishikawa sarà Kuki Urie, Yuma Uchida sarà Ginshi Shirazu, Natsumi Fujiwara sarà Tooru Mutsuki, e Ayane Sakura sarà Saiko Yonebayashi.

Sia il manga originale di Tokyo Ghoul che il suo sequel Tokyo Ghoul:re sono editi in Italia da J-POP, che finora ha pubblicato tutti i volumetti del primo e buona parte degli albi che compongono il secondo, tutt'ora in corso in patria. Dall’opera era già stata tratta una serie televisiva di dodici episodi, disponibile anche in lingua nostrana grazie all’editore emiliano Dynit che ne ha curato il doppiaggio e le edizioni home video.