Il nuovo set di Shikishi di Dragon Ball Super include un artwork di Goku Ultra Istinto!

Assai popolari fra i collezionisti nipponici (e non solo), il quinto set diprodotto da Bandai include dei superbi artwork a tema Dragon Ball Super , fra cui spicca in particolare un interessante disegno diin modalità

Visionabile in calce all’articolo, l’immagine vanta una colorazione metallica atta a vivacizzare l’aura del Saiyan, che in questa singolare illustrazione non è caratterizzato soltanto dagli occhi argentati dell’Ultra Istinto, ma anche da un curioso bordo azzurro che lo circonda. Disegnato con le sopracciglia aggrottate, il Saiyan ha un’aspetto alquanto minaccioso, non trovate?



Un altro Shikishi ci mostra invece Vegeta Super Saiyan Blue allenare il giovane Cabba, che poco prima di essere eliminato dal Torneo del Potere è riuscito a trasformarsi addirittura in Super Saiyan di secondo livello. Dal momento che il minuto Saiyan ed il suo universo sono stati cancellati dall’esistenza dal sommo Zeno, Vegeta è più che mai determinato a ottenere le Super Sfere del Drago per riportare indietro Cabba ed il pianeta Sadala del Sesto Universo. In attesa che questo succeda, possiamo dunque consolarci ammirando questo nostalgico artwork che immortala un Principe dei Saiyan alquanto soddisfatto e sorridente.

Tra gli altri Shikishi di questo quinto set trovano infine spazio combattenti del calibro di Jiren il Grigio, la potente Kefla del Sesto Universo (nonché fusione tra Kale e Caulifla), un Golden Freezer particolarmente combattivo, Vegeth trasformato in Super Saiyan Blue, Black Goku Super Saiyan Rosé ed una serie di artwork tratti da Dragon Ball e Dragon Ball Z.

