Il nuovo sketch del character designer di Bleach è dedicato stavolta a Ichigo Kurosaki

Dopo aver regalato ai fan uno splendido sketch dedicato a Toushiro Hitsugaya, capitano della Decima Divisione del Gotei 13, il noto character designer Masashi Kudo ha dedicato la sua più recente illustrazione all’indiscusso protagonista di Bleach: il caparbio Ichigo Kurosaki.

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch ci mostra il Sostituto Shinigami con la propria maschera da Hollow a brandelli, e l’espressione seria dipinta sul suo volto, combinata alla postura rigida, sembrerebbe suggerire che il guerriero stia per dare inizio ad uno scontro molto importante.



A meno di un mese dal lancio del primo lungometraggio live-action ispirato al franchise di Bleach, i recenti sketch di Masashi Kudo sembrano aver riportato i fan indietro di qualche anno, quando il Sostituito Shinigami cominciava a muovere i suoi primi passi nel mondo del sovrannaturale.

Dal momento che le prime reazioni al film sono state sorprendentemente positive, i fan di Bleach sperano che Studio Pierrot approfitti di questo successo per adattare in animazione anche la saga conclusiva del manga, ossia la “Guerra dei Mille Anni” che ha visto gli Shinigami alle prese coi Quincy del potente Yhwach.



Serializzato sulle pagine di Weekly Shōnen Jump dal 7 agosto 2001 al 22 agosto 2016, Beach si è concluso dopo 74 volumetti, pubblicati anche in Italia dall’editore Planet Manga (Panini Comics). Dal fumetto sono stati tratti una serie d’animazione di 366 episodi, quattro film ed un paio di OAV.