Il nuovo sketch di Fairy Tail ci propone una versione 'graffiante' di Lucy Heartfilia

Mentre si avvicina la tanto attesa data di esordio di Eden’s Zero, il nuovo manga disegnato dal sensei Hiro Mashima, il geniale autore di Fairy Tail ha pubblicato via Twitter una splendida illustrazione che ritrae la prorompente maga degli spiriti stellari Lucy Heartfilia.

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch vede la bellissima fanciulla con indosso un attraente completino che pone spudoratamente in risalto le sue curve mozzafiato. Non solo la ragazza ha assunto un’espressione tutto sommato provocante, ma con la propria mano sinistra sembra voler simulare la zampata tipica dei gatti (e più in generale dei felini). Non trovate anche voi che Lucy, in questa nuova immagine, sia incredibilmente graziosa e in linea con la propria esuberante caratterizzazione?

Mentre in Italia attendiamo con trepidazione di poter sfogliare gli ultimi otto (di cinquantatré) volumetti di Fairy Tail, il sensei Mashima si appresta a pubblicare, il prossimo 27 giugno, la sua opera successiva: Eden’s Zero. Per l’occasione, è stato recentemente annunciato che il fumetto, oltre ad essere pubblicato sulle pagine del settimanale nipponico Weekly Shonen Magazine edito da Kodasha, uscirà simultaneamente anche in inglese, francese, cinese e oceano. La versione tradotta in inglese, ad esempio, sarà consultabile su Crunchyroll Manga, Comixology e Kindle.

Al contrario, è probabile che il pubblico italiano sarà costretto ad attendere ancora a lungo prima di poter visionare i capitoli di Eden’s Zero tradotti nell'italico idioma e soprattutto attraverso canali legali.